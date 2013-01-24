Клапанная камера OptiChamber Diamond меньше, чем большинство традиционных приборов этого типа. Удобная конструкция OptiChamber Diamond облегчает проведение терапии для пациентов разных возрастных групп и улучшает введение лекарственных средств как дома, так и в медицинском учреждении.