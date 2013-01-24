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OptiChamber Спейсер и клапанная камера

OptiChamber Diamond

Спейсер и клапанная камера

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Клапанная камера OptiChamber Diamond меньше, чем большинство традиционных приборов этого типа. Удобная конструкция OptiChamber Diamond облегчает проведение терапии для пациентов разных возрастных групп и улучшает введение лекарственных средств как дома, так и в медицинском учреждении.

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Технические характеристики

Размеры
Размеры
Объем
  • 140 мл
Длина
  • 14,2 см
Мундштук
  • Подсоединяется с помощью стандартных адаптеров размером 22 мм
Материалы и обслуживание
Материалы и обслуживание
Камера
  • Антистатическая Акрилонитрил Сополимер бутадиена и стирола
Маска LiteTouch
  • Поликарбонат (PC) силикон
Клапаны
  • Силикон
Обслуживание
  • Легко разбирается для очистки вручную теплой водой и жидким моющим средством
Срок службы
  • Заменяется после года эксплуатации
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/769 Спейсер OptiChamber Diamond с принадлежностями

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