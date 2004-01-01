Назальная маска Wisp Pediatric для детей представляет собой улучшенную конструкцию проверенной на практике назальной маски Wisp с учетом индивидуальных потребностей детей. Маска имеет привлекательный для детей рисунок, модифицированную форму подушечки, шкалу коррекции утечек, позволяющую родителям и ухаживающим лицам регулировать посадку маски, не снимая ее, а также набор инструментов поддержки семьи, помогающих обеспечить положительный опыт терапии.
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Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Создано специально для детей
Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Создано специально для детей
Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Поддержка семей
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Создано специально для детей
Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Создано специально для детей
Максимальный комфорт в маске, созданной специально для детей. Маска разработана с учетом особенностей детей — от формы каркаса до изгиба подушечки. Дети могут с комфортом носить маску во время обычной повседневной деятельности. Клипсы крепления оголовья с регулируемым ремнем обеспечивают быструю и легкую подгонку маски. Вращающееся на 360° изогнутое соединение и углубление подушечки с автоматическим уплотнением обеспечивают свободу движений и превосходную герметичность.
Поддержка семей
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
Поддержка семей
Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.