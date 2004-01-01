Поддержка семей

Для облегчения терапии детей и помощи родителям. Веселый, привлекательный для детей принт жирафа на маске и мягкие тканевые материалы вдохновили на создание жирафа Джеки. Джеки играет главную роль в анимационном мультфильме, доступном на нашем канале YouTube. Дети могут наблюдать, как Джеки и его друзья исследуют фантастический мир, что способствует принятию необходимости носить маску. Кроме того, наше руководство для ухаживающих лиц помогает родителям узнать больше о лечении и его преимуществах.