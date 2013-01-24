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Zenition 50 Новая мобильная С-дуга с усилителем изображения

Zenition 50

Новая мобильная С-дуга с усилителем изображения

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Простой графический интерфейс, надежность в течение всего срока службы делает мобильную C-дугу системы Zenition 50 с усилителем изображения идеальным средством для интенсивного использования при интервенционных процедурах и операциях. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9650
  • Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
  • С программой Technology Maximizer предоставляются соответствующие сервисные соглашения RightFit.
  • Клинические изображения получены с использованием мобильной C-дуги BV Pulsera компании Philips и не отличаются конечным качеством изображений, получаемых с помощью C-дуги Zenition.

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