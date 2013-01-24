Простой графический интерфейс, надежность в течение всего срока службы делает мобильную C-дугу системы Zenition 50 с усилителем изображения идеальным средством для интенсивного использования при интервенционных процедурах и операциях. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.