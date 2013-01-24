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Ingenia МРТ

В авангарде развития медицины: Ingenia 3.0T — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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Особенности
Технология dStream
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет получать информацию и быстро формировать цифровые изображения высокого качества*.
Платформа iPatient
Платформа iPatient

Платформа iPatient

При исследовании платформа iPatient помогает учитывать различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.
Передовые решения для диагностики
Отличное качество изображений**

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективнее организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand
Передовые средства МРТ

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia применяются в самых разных областях — от стандартных обследований до создания новаторских приложений. Они расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Новейшие МР-решения

Высокая скорость
при выполнении каждого исследования.   Philips Compressed SENSE

 

Технология Compressed SENSE не только обеспечивает быстрый сбор данных, но и предоставляет гораздо больше возможностей. Она повышает скорость выполнения исследований тела пациентов и тем самым обеспечивает переход к новому уровню производительности и качества изображения, позволяя персоналу сосредоточиться на наиболее важных вопросах и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам. Такой подход к продуктивности требует внедрения уникальных методов, которые доступны для всех типов контрастирования и всех анатомических структур; при этом до 50% повышается скорость сканирования не только в режиме 3D, но и в режиме 2D.

Узнать больше о технологии Compressed SENSE
Без Compressed SENSE С Compressed SENSE

 

Почти в 2 раза более быстрый сбор данных при исследовании головного мозга практически с тем же качеством изображения1, 2.

¹ По сравнению с исследованиями без использования технологии Compressed SENSE.

² Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

3D T1w TFE 3D APT

 

С разрешения больницы Krankenhaus der Barmherzigen Brüder*, Трир, Германия.

Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии

Philips 3D APT

 

3D APT — это новый уникальный метод МР‑визуализации головного мозга без контрастирования, предназначенный для повышения надежности диагностики в сфере нейроонкологии. Несмотря на то что в настоящее время МРТ остается золотым стандартом нейроонкологической визуализации, точность этого метода при определении степени злокачественности глиомы  и оценке результатов лечения при последующем наблюдении может быть повышена.

¹ По сравнению с исследованиями без использования технологии Compressed SENSE.

² Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

  • * Скорость испарения гелия в обычных условиях.
  • ** При перемещении по вертикали и горизонтали.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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