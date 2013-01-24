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Ingenia МРТ

В авангарде развития медицины: Ingenia 3.0T — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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  • * Скорость испарения гелия в обычных условиях.
  • ** При перемещении по вертикали и горизонтали.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
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  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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