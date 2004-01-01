Прорыв в области визуализации на местах оказания медицинской помощи. Система Philips Lumify сочетает в себе датчики и ультразвуковое приложение для предоставления возможностей диагностики на совместимом смартфоне и планшете. Осуществляйте сбор важных клинических данных быстро и легко в различных ситуациях на месте оказания медицинской помощи: неотложная медицинская помощь, интенсивная терапия, у кровати пациента и в рамках частной практики.
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Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Невероятное качество изображений
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Простой обмен данными и многозадачность
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Защита данных и шифрование
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Обновления в режиме реального времени — планшеты
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Невероятное качество изображений
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Невероятное качество изображений
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать обоснованные решения.
Простой обмен данными и многозадачность
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Простой обмен данными и многозадачность
Беспрепятственно подключайтесь к системе PACS или осуществляйте обмен изображениями, видео и заметками с коллегами с помощью портативного ультразвукового устройства по электронной почте или сети общего пользования*.
Защита данных и шифрование
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Защита данных и шифрование
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политиками безопасности данных учреждения.
Обновления в режиме реального времени — планшеты
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Обновления на планшете пользователя в режиме реального времени
Обеспечьте актуальность системы благодаря автоматическому обновлению приложений, включающему в себя внедрение новых функций по мере их разработки.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Принимайте пациентов на месте оказания медицинской помощи
Благодаря портативной системе Lumify выполнение ультразвукового исследования высокого качества доступно практически в любом месте. Просто загрузите приложение Lumify, подключите датчик, и все готово к работе. Принимайте пациентов в соответствующем кабинете, проводите более быструю ультразвуковую оценку состояния пациента и оказывайте помощь, когда это необходимо.
Tехнические характеристики
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Области применения
Брюшная полость, сердце, FAST, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
4–1 МГц
Поле обзора
90°
Охват
20,2 мм
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
режим 2D, ЦДК, M-режим,
гармоническая визуализация
Области применения
Легкие, костно-мышечная система, мягкие ткани, поверхностно расположенные структуры, сосуды
Полоса пропускания
12–4 МГц
Поле обзора
34,5 мм
Охват
34 мм
Глубина сканирования
До 12 см
Функции визуализации
режим 2D, режим управляемого ЦДК, M-режим
Advanced XRES и многомерная гармоническая визуализация,
SonoCT
Области применения
Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
5–2 МГц
Поле обзора
67,3°
Охват
50 мм (ROC)
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
режим 2D, ЦДК, M-режим,
Advanced XRES и многомерная гармоническая визуализация,
SonoCT
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Области применения
Брюшная полость, сердце, FAST, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Брюшная полость, сердце, FAST, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
4–1 МГц
Поле обзора
90°
Охват
20,2 мм
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
режим 2D, ЦДК, M-режим,
гармоническая визуализация
Области применения
Легкие, костно-мышечная система, мягкие ткани, поверхностно расположенные структуры, сосуды
Полоса пропускания
12–4 МГц
Поле обзора
34,5 мм
Охват
34 мм
Глубина сканирования
До 12 см
Функции визуализации
режим 2D, режим управляемого ЦДК, M-режим
Advanced XRES и многомерная гармоническая визуализация,
SonoCT
Области применения
Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
5–2 МГц
Поле обзора
67,3°
Охват
50 мм (ROC)
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
режим 2D, ЦДК, M-режим,
Advanced XRES и многомерная гармоническая визуализация,
SonoCT
Список совместимых смарт-устройств см. на портале Lumify: www.philips.com/lumify-compatible-devices. Для совмещения системы Lumify c устройствами iOS необходимы дополнительные аксессуары.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.