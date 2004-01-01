Lumify Circular Edition Исключительная портативная ультразвуковая система

Прорыв в области визуализации на местах оказания медицинской помощи. Система Philips Lumify сочетает в себе датчики и ультразвуковое приложение для предоставления возможностей диагностики на совместимом смартфоне и планшете. Осуществляйте сбор важных клинических данных быстро и легко в различных ситуациях на месте оказания медицинской помощи: неотложная медицинская помощь, интенсивная терапия, у кровати пациента и в рамках частной практики.