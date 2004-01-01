Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips Серии 5000 Compact: 5500 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система Philips Compact 5500 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является современной многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.
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Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Высокое качество изображений
Оптимизированный рабочий процесс
Разумные инвестиции
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Tехнические характеристики
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
820–1001 мм
Колеса
4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
Встроенный разъем Ethernet
Встроенная выдвижная клавиатура
Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
Два разъема USB
Потребляемая мощность
660 ВА (макс.)
зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
Тележка Extended
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Черно-белый видеопринтер малого формата
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.