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EPIQ CVx Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса

EPIQ CVx Для исследований сердца

Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса

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Система EPIQ CVx — это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.

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  • Система EPIQ CVx/CVxi поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ CVx

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