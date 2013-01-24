Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.
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|Условия работы (a)
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|Условия работы (b)
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|Одновременное снятие отведений
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|Полное предоставление данных
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|Условия работы (c)
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|Таймер ЭКГ
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|Хранение и передача заключений
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|Интерпретированные результаты
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|LeadCheck
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|Блокирование заключения о пограничных изменениях
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|Причины
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|Номенклатура
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|Потребляемая мощность
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|Емкость батареи
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|Время зарядки батареи
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|Мощность переменного тока
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|Графический вектор ST
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|Критические значения
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|Сенсорный экран
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|Клавиатура
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|Дисплей
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|Централизованное управление временем
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|Заявки
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|Индикатор отхождения электрода
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|Цвет отведения
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|LeadCheck
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|Частота сердечных сокращений
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|Предварительный просмотр печати
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|Помощь в использовании
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|В самостоятельном ритме
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|Модуль интерфейса пациента
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|Шум переменного тока
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|Обработка сигнала
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|Фильтр низких частот
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|Фильтр верхних частот
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|Фильтр верхних частот
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|Фильтр низких частот
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|Размеры
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|Вес
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|Международные стандарты
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