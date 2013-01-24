Pinnacle³ Professional — гибкая серверная система для поддержки Pinnacle³ в клиниках, где установлено от одного до трех линейных ускорителей. Она обеспечивает доступ почти из любой точки пространства и может расширяться по мере необходимости.
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|Аппаратная платформа
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|Хранение данных
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|Форм-фактор
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|Оперативная память
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|Процессор
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|Дистанционное управление питанием
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|Установка в стойку
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|Источник питания
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|Сетевые порты
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|Оптический дисковод
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