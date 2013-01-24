Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Pinnacle³ Централизованная обработка всегда под рукой

Pinnacle³ Professional

Централизованная обработка всегда под рукой

Найти похожие продукты

Pinnacle³ Professional — гибкая серверная система для поддержки Pinnacle³ в клиниках, где установлено от одного до трех линейных ускорителей. Она обеспечивает доступ почти из любой точки пространства и может расширяться по мере необходимости.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Сервер
Сервер
Аппаратная платформа
  • Сервер Sun Fire X4170 M2, поставляемый Oracle*
Хранение данных
  • RAID-адаптер Sun Storage 7410 (512 МБ кэша, 6 ГБ SAS, PCIe)
  • (8) жестких дисков 500 ГБ, собранных в дисковый массив RAID с возможностью оперативной замены одного диска**
Форм-фактор
  • Корпус размером в 1 стоечную единицу и крепления для установки в стойку
Оперативная память
  • 144 ГБ физической памяти (18 x 8 ГБ DDR3-1333)
Процессор
  • (2) 6-ядерных Intel Xeon* X5675 (3,06 ГГц, 12 МБ кэша 3 уровня)
Дистанционное управление питанием
  • Поддержка сетевого дистанционного управления питанием и консоли (ILOM)
Установка в стойку
  • Набор боковых направляющих и крепление для кабеля в комплекте
Источник питания
  • Двойной, с резервированием, 120/240 В~
Сетевые порты
  • (4) 100/1000 Мбит/с
Оптический дисковод
  • DVD-дисковод
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10020 Система планирования лучевой терапии Pinnacle³

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю