Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

IntelliSpace Discovery Единое решение для визуализации и анализа данных при проведении научных исследований.

IntelliSpace Discovery

Единое решение для визуализации и анализа данных при проведении научных исследований.

Найти похожие продукты

Philips IntelliSpace Discovery* представляет собой единое решение для комплексного анализа данных в медицинских научных исследованиях. В качестве неотъемлемой части вашей научно-исследовательской инфраструктуры это решение также обеспечит необходимую основу для использования нейронных сетей и других методов искусственного интеллекта. Возможности IntelliSpace Discovery позволяют создавать алгоритмы и модели ИИ под различные клинические и научные задачи. Программный интерфейс поддерживает интеграцию собственных инструментов в виде подключаемых модулей. Благодаря Intellispace Discovery внедрение новых инструментов и методов анализа требует меньших ресурсов, и это позволяет сосредоточиться на самой научной работе и публикации ее результатов.

  • * Решение IntelliSpace Discovery 3 предназначено исключительно для проведения научно-практических исследований и не может применяться в диагностических целях.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю