Philips IntelliSpace Discovery* представляет собой единое решение для комплексного анализа данных в медицинских научных исследованиях. В качестве неотъемлемой части вашей научно-исследовательской инфраструктуры это решение также обеспечит необходимую основу для использования нейронных сетей и других методов искусственного интеллекта. Возможности IntelliSpace Discovery позволяют создавать алгоритмы и модели ИИ под различные клинические и научные задачи. Программный интерфейс поддерживает интеграцию собственных инструментов в виде подключаемых модулей. Благодаря Intellispace Discovery внедрение новых инструментов и методов анализа требует меньших ресурсов, и это позволяет сосредоточиться на самой научной работе и публикации ее результатов.