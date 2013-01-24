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Vereos Подтвержденная точность, дающая уверенность в результатах

Vereos PET/CT

Подтвержденная точность, дающая уверенность в результатах

Система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии Vereos PET/CT производства компании Philips, оснащенный функцией цифрового подсчета фотонов, позволяет пересмотреть характеристики ПЭТ-визуализации и перейти на новый уровень качества медицинского обслуживания. Vereos PET/CT позволит получать изображения с высокой детализацией более быстро и с меньшей дозой, тем самым улучшая заботу о пациентах и регулируя расходы.

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Технические характеристики

Minimum Room Size
Minimum Room Size
Exam room
  • Длина 731,5 см
  • Ширина: 472,4 см
Control room
  • Длина: 193 см
  • Ширина: 472,4 см
Scanner Characteristics
Scanner Characteristics
Gantry dimensions
  • Ширина: 220,3 см
  • Высота: 206,5 см
Вес
  • 4211 кг
  • [1] Вереос ПЭТ/КТ. Система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии Vereos PET/CT с принадлежностями. Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7707 от 16 октября 2018 года
  • [2] US20080203309A1
  • [3] Кнопп М., Бинзел К., Бардос П., Райт С., Жанг Дж., Нагар В., Холл Н., Маниявски П., Следующее поколение цифрового ПЭТ/КТ: Сравнение TOF ПЭТ/КТ систем с твердотельным детектором и с ФЭУ, Съезд Радиологического общества Северной Америки, Научная ассамблея и ежегодный конгресс, 29 ноября – 4 декабря 2015, Чикаго
  • [4] Жанг Дж., Оценка скорости получения ПЭТ: как быстро мы можем сканировать? – Оценка использования режима списка при реконструкции ПЭТ данных, Съезд Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации, 2017
  • [5] Нгуен НК., Качество изображений и диагностические характеристики цифрового ПЭТ у пациентов с онкологическими заболеваниями: первый опыт и сравнение с аналоговым ПЭТ, журнал Nuclear Medicine 2015; 56:1378–1385
  • [6] Хуссейн Т., Нгуен КТ. Молекулярная визуализация для диагностики рака и для хирургии. Обзор доставки лекарств. 2014; 66: 90-100. DOI: 10.1016 / j.addr.2013.09.007.
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