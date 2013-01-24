Vereos PET/CT Подтвержденная точность, дающая уверенность в результатах

Система комбинированной позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной томографии Vereos PET/CT производства компании Philips, оснащенный функцией цифрового подсчета фотонов, позволяет пересмотреть характеристики ПЭТ-визуализации и перейти на новый уровень качества медицинского обслуживания. Vereos PET/CT позволит получать изображения с высокой детализацией более быстро и с меньшей дозой, тем самым улучшая заботу о пациентах и регулируя расходы.