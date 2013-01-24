Рентгеновская ангиографическа система Allura Xper FD10 Diamond Select восстановлена на заводе-изготовителе до состояния, аналогичного новой системе. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новой рентгеновской трубкой. Эта передовая система предлагает визуализацию с высоким разрешением для поддержки малоинвазивной кардиохирургии и процедур на сердце и сосудах.