Рентгеновская ангиографическа система Allura Xper FD10 Diamond Select восстановлена на заводе-изготовителе до состояния, аналогичного новой системе. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новой рентгеновской трубкой. Эта передовая система предлагает визуализацию с высоким разрешением для поддержки малоинвазивной кардиохирургии и процедур на сердце и сосудах.
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