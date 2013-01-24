С двухпроекционной ангиографической системой вам доступен весь инструментарий, необходимый с для проведения малоинвазивных процедур. Она обеспечивает превосходную визуализацию анатомических структур сердца во время исследований. Восстановленные системы проходят полный цикл заводского восстановления. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.