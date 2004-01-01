iPatient — стабильность и производительность

Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.