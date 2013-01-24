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Revolution Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ с частотой 45 МГц

Revolution

Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ с частотой 45 МГц

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Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ Revolution предназначен для обеспечения превосходной доставляемости и получения точных и надежных результатов визуализации. При частоте 45 МГц он обеспечивает визуализацию коронарных сосудов с высоким ближнепольным разрешением и точными результатами измерений, а также доставляемость с беспрепятственным безопасным извлечением.

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Особенности
Платформа, позволяющая использовать различные методы
Платформа, позволяющая использовать различные методы

Платформа, позволяющая использовать различные методы

 Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для различных типов внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.
Визуализация с частотой 45 МГц
Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.
Три режима высококачественной визуализации
Три режима высококачественной визуализации

Три режима высококачественной визуализации

Выберите один из трех режимов высококачественной оптимизированной визуализации с различными уровнями затемнения и четкости кровотока для определения границ между тканью и кровью по границе просвета. Возможность повышения качества изображения доступна для всех катетеров Revolution при использовании систем ВСУЗИ Philips Volcano с ПО версии 3.3 и более поздних версий. Режимы высококачественной визуализации доступны в меню настройки изображения.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, кальцификация и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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