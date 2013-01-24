Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ Revolution предназначен для обеспечения превосходной доставляемости и получения точных и надежных результатов визуализации. При частоте 45 МГц он обеспечивает визуализацию коронарных сосудов с высоким ближнепольным разрешением и точными результатами измерений, а также доставляемость с беспрепятственным безопасным извлечением.