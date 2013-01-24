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Revolution Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ с частотой 45 МГц

Revolution

Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ с частотой 45 МГц

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Ротационный катетер для визуализации с помощью ВСУЗИ Revolution предназначен для обеспечения превосходной доставляемости и получения точных и надежных результатов визуализации. При частоте 45 МГц он обеспечивает визуализацию коронарных сосудов с высоким ближнепольным разрешением и точными результатами измерений, а также доставляемость с беспрепятственным безопасным извлечением.

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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