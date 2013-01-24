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Verrata Проводник с датчиком давления

Verrata

Проводник с датчиком давления

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Откройте для себя свободу легкого управления всем проводником: от кончика до клеммы. На эксплуатационные характеристики проводника влияет множество факторов, включая дизайн кончика, поддержку проводника и реакцию на вращение. Основополагающим принципом при работе с проводником является возможность легкого управления. Проводник с датчиком давления Verrata можно легко отсоединить и затем надежно подсоединить повторно, что дает врачам возможность управлять им так же, как обычным проводником*.

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Особенности
Передний кончик
Привычный передний кончик

Привычный передний кончик

Проводник Verrata Plus имеет кончик стандартной плоской формы для обеспечения легкости процесса придания и сохранения формы. Конкурентные модели имеют нестандартные кончики круглого сечения, что может затруднять придание формы и управление.
Беспрепятственное отсоединение и повторное подсоединение
Быстрое отсоединение, надежное повторное подсоединение

Быстрое отсоединение, надежное повторное подсоединение

Способность быстро отсоединяться и надежно подсоединяться является одной из самых впечатляющих характеристик проводника с датчиком давления Verrata. Кроме того, этот проводник с датчиком давления может свободно вращаться в подсоединенном состоянии*.
Метод iFR
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах*.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологических поражений с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5569 Проводник с датчиком Verrata в исполнениях
  • *Данные в документах выше

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