Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Verrata Проводник с датчиком давления

Verrata

Проводник с датчиком давления

Найти похожие продукты

Откройте для себя свободу легкого управления всем проводником: от кончика до клеммы. На эксплуатационные характеристики проводника влияет множество факторов, включая дизайн кончика, поддержку проводника и реакцию на вращение. Основополагающим принципом при работе с проводником является возможность легкого управления. Проводник с датчиком давления Verrata можно легко отсоединить и затем надежно подсоединить повторно, что дает врачам возможность управлять им так же, как обычным проводником*.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Model - 10185 P
Model - 10185 P
Длина
  • 185 см
Кончик
  • Прямой кончик
Model - 10185JP
Model - 10185JP
Длина
  • 185 см
Кончик
  • J-образный кончик
Model - 10300 P
Model - 10300 P
Длина
  • 300 см
Кончик
  • Прямой кончик
Model - 10300JP
Model - 10300JP
Длина
  • 300 см
Кончик
  • J-образный кончик
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5569 Проводник с датчиком Verrata в исполнениях
  • *Данные в документах выше

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю