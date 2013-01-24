Откройте для себя свободу легкого управления всем проводником: от кончика до клеммы. На эксплуатационные характеристики проводника влияет множество факторов, включая дизайн кончика, поддержку проводника и реакцию на вращение. Основополагающим принципом при работе с проводником является возможность легкого управления. Проводник с датчиком давления Verrata можно легко отсоединить и затем надежно подсоединить повторно, что дает врачам возможность управлять им так же, как обычным проводником*.