Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

3D9-3v Широкополосный конвексный датчик

3D9-3v

Широкополосный конвексный датчик

Найти похожие продукты

Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips 3D9-3v см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 3–9 МГц
Тип матрицы
  • Объемная микроконвексная
Апертура
Поле обзора
  • 164°
Объем поля обзора
  • 156 x 85°
Режимы
  • Режим 2D, объемная визуализация в режиме 3D, режим 4D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография, направленная цветовая ангиография, SonoCT, XRES и гармоническая визуализация
Области применения
  • Эндовагинальные (акушерские и гинекологические) исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю