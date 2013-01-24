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V6-2 Объемный широкополосный конвексный датчик

V6-2

Объемный широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения об объемном широкополосном конвексном датчике Philips V6-2см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 192
Частотный диапазон
  • 2–6 МГц
Тип матрицы
  • Объемная конвексная
Апертура
  • 63,36 миллиметра
Поле обзора
  • 100°
Объем поля обзора
  • 100 x 85°
Режимы
  • Управляемый импульсно‑волновой доплер, доплер с высокой частотой повторения импульсов (HPRF), ЦДК, энергетический доплер (CPA), направленный энергетический доплер, SonoCT, XRES, гармоническая визуализация и STIC
Области применения
  • Общие акушерские объемные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики

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