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BP10-5ec Двухплоскостной конвексный датчик

BP10-5ec

Двухплоскостной конвексный датчик

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Дополнительные сведения о двухплоскостном конвексном датчике Philips BP10-5ec см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
Число элементов
  • 96
Частотный диапазон
  • 5–10 МГц
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Апертура
  • 19,6 миллиметра
Поле обзора
  • 150°
Объем поля обзора
  • 127° на каждой двухплоскостной матрице
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), направленная цветовая ангиография, SonoCT, XRES и гармоническая визуализация
Области применения
  • Урология
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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