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X7-2 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

X7-2

Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о датчике Philips X7-2 с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • xMATRIX
Число элементов
  • 2500
Частотный диапазон
  • 2–7 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Апертура
Поле обзора
  • 90°
Объем поля обзора
  • 86 x 86°
Режимы
  • 2D, ЦДК, M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, Live xPlane, Live 3D, Live 3D Color, XRES и гармоническая визуализация
Области применения
  • Исследования детей: исследования брюшной полости, исследования головы новорожденных и эхокардиография плода
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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