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X6-1 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

X6-1

Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о датчике Philips X6-1 с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • xMATRIX, PureWave
Число элементов
  • 9212
Частотный диапазон
  • 1–6 МГц
Тип матрицы
  • Секторная, объемная секторная
Апертура
  • Патентованная
Поле обзора
  • 100°
Объем поля обзора
  • 90 x 90°
Режимы
  • 2D, 3D, 4D, панорамная объемная визуализация, Live xPlane, M-режим, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), XRES, пространственный компаундинг, многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Исследования органов брюшной полости, акушерские исследования, исследования плода, гинекологические исследования, исследования сосудов
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Да
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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