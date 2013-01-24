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L18-5 Широкополосный линейный датчик

L18-5

Широкополосный линейный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном линейном датчике Philips L18-5 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 288
Частотный диапазон
  • 5–18 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 38,9 миллиметра
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Поверхностные исследования с высоким разрешением, включая визуализацию малых органов, молочных желез, сосудов и скелетно-мышечной системы
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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