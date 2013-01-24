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C5-1 Широкополосный конвексный датчик с технологией кристаллов PureWave

C5-1

Широкополосный конвексный датчик с технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C5-1 с технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 160
Частотный диапазон
  • 1–5 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Апертура
  • 55,5 миллиметра
Поле обзора
  • 111°
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), направленная цветовая ангиография, SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Общие исследования органов брюшной полости (исследования взрослых пациентов и детей, включая исследования сосудов), исследования кишечника, акушерские и гинекологические исследования, исследования предстательной железы, инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Да
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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