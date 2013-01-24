Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C5-1 с технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.
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|Технология
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Апертура
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|Поле обзора
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|Объем поля обзора
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|Режимы
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|Области применения
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|Возможность выполнения биопсии
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|Объемная навигация в реальном времени
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|Физические характеристики
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