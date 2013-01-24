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X7-2t Датчик Live 3D TEE с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

X7-2t

Датчик Live 3D TEE с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о датчике для чреспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips X7-2t с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • xMATRIX, PureWave
Число элементов
  • 2500
Частотный диапазон
  • 2–7 МГц
Тип матрицы
  • xMATRIX, секторная
Апертура
  • Патентованная
Поле обзора
  • 90°
Объем поля обзора
  • 98 x 98°
Режимы
  • 2D, Advanced XRES, гармоническая визуализация, M-режим, цветовой M-режим, ЦДК, режим импульсно-волнового (PW) доплера, режим непрерывно-волнового (CW) доплера, визуализация Live xPlane, Live 3D Echo, Live 3D c масштабированием, 3D ЦДК с масштабированием, предварительный просмотр в режиме 3D ЦДК с масштабированием
Области применения
  • Чреспищеводная эхокардиография взрослых пациентов
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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