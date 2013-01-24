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Respironics Аппарат ИВЛ

Respironics Trilogy 202

Аппарат ИВЛ

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Аппарат ИВЛ Trilogy 202 с режимами контроля по объему и давлению может применяться как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции. Адаптивная подача воздуха и разнообразные варианты настроек обеспечивают непрерывную медицинскую помощь.

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Технические характеристики

Элементы управления
Элементы управления
IPAP
  • 50 cm H₂O
CPAP
  • 4 - 20 см. H20 (контуры с портом пассивного выхода) cm H₂O
Взрослые
  • Да
Дети
  • ≥ 5 кг и более
Диапазон рабочих температур
  • 5 – 40 °C
Температура хранения
  • -20 – 60 °C
EPAP/PEEP (a)
  • 0 - 25 см. H20 (контуры с активным клапаном) cm H₂O
Относительная влажность
  • 15 - 95 %
EPAP/PEEP (b)
  • 4 - 25 см. H20 (контуры с портом пассивного выхода) cm H₂O
Атмосферное давление
  • 60 - 110 кПа (450 - 825 мм.рт.ст)
Поддержка давлением
  • 0 – 30 cm H₂O
Дыхательный объем
  • 50 - 2000 мл
Частота дыхания (a)
  • 0 - 60 в минуту (режим AC)
Частота дыхания (b)
  • 1 - 60 в минуту (все прочие режимы)
Время вдоха
  • 0,3 - 5,0 с. Функции синхронизации
Время подъема
  • 1 - 6 (относительная шкала)
Начальное давление (а)
  • 0 - 25 см. H20 (активные контуры) cm H₂O
Начальное давление (b)
  • 4 - 25 см. H20 (пассивные контуры) cm H₂O
Начальное давление (c)
  • 4 - 19 см. H20 (режим CPAP) cm H₂O
Время окончания повышения давления
  • 5 - 45 мин.
C-Flex откл.
  • 1 - 3 (относительная шкала)
Чувствительность триггера потока
  • 1 - 9 л/мин
Чувствительность цикла потока
  • 10 - 90 %
Режимы с контролем по объему
Режимы с контролем по объему
Режим мундштучной вентиляции легких (Mouthpiece Ventilation Mode, MPV)
  • Да
Входящее напряжение
  • 100 - 240 В переменного тока и 50/60 Гц и 2,1 А.
Контроль по давлению (PC)
  • Да
Режим вентиляции через загубник
  • Да
Контроль давления (PC)
  • Да
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV)
  • Да
Напряжение отсоединяемой батареи
  • 14,4 В постоянного тока
Время работы от внутренней батареи
  • 3 часа в нормальных условиях часы
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV)
  • Да
SIMV с поддержкой давлением (SIMV+PS)
  • Да
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV с PS)
  • Да
Время работы от съемной батареи
  • 3 часа в нормальных условиях часы
Управляемая вентиляция (CV)
  • Да
Контролируемая вентиляция
  • Да
Подключение внешней батареи
  • 12 В постоянного тока
Сигналы тревоги
Сигналы тревоги
Отсоединение контура - Откл.
  • 10 - 60 с.
Низкий дыхательный объем Откл.
  • 50 - 2000 мл
Отсоединяемая дополнительная батарея
  • Обеспечивает до 3 часов дополнительного времени работы
Контроль давления (PC)
  • Да
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению (PC-SIMV)
  • Да
Апноэ Откл.
  • 10 - 60 с. и 4 - 60 вдохов в мин.
Больничная стойка на колесах
  • Включает удобную корзину для принадлежностей и кронштейн для увлажнителя
Спонтанная вентиляция (S)
  • Да
DirectView
  • Карта памяти SD на 1 Гб, установленная в программное обеспечение аппарата ИВЛ
Высокий дыхательный объем Откл.
  • 50 - 2000 мл
Спонтанная вентиляция (S/T)
  • Да
Высокая минутная вентиляция Откл.
  • 1 - 99 л/мин. Откл., 1 - 99 л/мин.
Низкая минутная вентиляция Откл.
  • 1 - 99 л/мин
Вентиляция по времени (T)
  • Да
Вентиляция с установленной частотой вдохов (T)
  • Да
Высокая частота дыхания Откл.
  • 4 - 80 вдохов в мин.
Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP)
  • Да
Поддержка давлением с обеспечением среднего объема (AVAPS)
  • Только режимы S, S/T, PC и T для пассивных типов контуров
Низкая частота дыхания Откл.
  • 4 - 80 вдохов в мин.
Функции синхронизации
Функции синхронизации
Алгоритм чувствительности Auto-Trak
  • Алгоритм чувствительности Auto-Trak с автоматической адаптацией подачи вдоха, цикла, и компенсацией утечки (доступно во всех режимах, только пассивный контур)
Дыхательный объем
  • 0 - 2000 мл
Минутная вентиляция
  • 0 - 99 л/мин
Настраиваемая подача вдоха по потоку
  • 1 - 9 л/мин (доступно во всех режимах и для всех типов контуров)
Расчетный уровень утечки
  • 0 - 200 л/мин
Частота дыхания
  • 0 - 80 вдохов в мин. 0 - 80 вдохов в мин.
Пиковый поток на вдохе
  • 0 - 200 л/мин
Пиковое давление на вдохе
  • 0 - 99 cm H₂O
Среднее давление в дыхательных путях
  • 0 - 99 cm H₂O
% вдохов, активированных пациентом
  • 0 - 100 %
Отношение вдох:выдох
  • 9,9:1 - 1:9,9
Типы контуров
Типы контуров
Активный клапан выдоха с проксимальным давлением в дыхательных путях (PAP)
  • Да
Активный клапан выдоха с сенсором потока
  • Да
Пассивный порт выдоха
  • Да
Circuit types
Circuit types
Активный клапан выдоха с положительным давлением в дыхательных путях (PAP)
  • Да
Активный клапан выдоха с датчиком потока
  • Да
Пассивный порт выдоха
  • Да
Соответствие
Соответствие
IEC 60601-1-2 Общие требования к безопасности – вспомогательный стандарт, Электромагнитная совместимость – требования и испытания
  • Да
IEC 60601-1, Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие требования к безопасности
  • Да
IEC 60601-2-12 Медицинское электрическое оборудование, часть 2-12: Особые требования к безопасности аппаратов для вентиляции легких - аппараты для искусственной вентиляции легких в интенсивной терапии
  • Да
Кислород
Кислород
FiO2
  • 21 - 100 %
Продувание 02
  • 2 мин. при 100%
Диапазон давления 02 на входе
  • 276 - 600 кПа (40 - 87 psi)
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09353 Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями
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