Прибор BiliChek предназначен для неинвазивного чрескожного определения уровня билирубина, который позволяет оценить риск возникновения гипербилирубинемии (неонатальной желтухи) у новорожденных. Благодаря использованию света вместо иглы, можно легко измерить уровень билирубина в сыворотке крови.
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|Целевое назначение
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|Гестационный возраст
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|Постнатальный возраст
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|Вес
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|Диапазон измерений чрескожного билирубина
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