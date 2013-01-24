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C5-2 для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

C5-2 для системы ClearVue

Широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C5-2 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
Частотный диапазон
  • 2–5 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Апертура
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Поддерживает режим 2D, M-режим, режим тканевого доплера, ЦДК, режим импульсно-волнового (PW) доплера, гармоническую визуализацию тканей, панорамную визуализацию и цветовую ангиографию
Области применения
  • Визуализация с высоким разрешением для исследований органов брюшной полости, акушерских и гинекологических исследований
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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