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S4-1 для системы ClearVue Широкополосный секторный датчик

S4-1 для системы ClearVue

Широкополосный секторный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном секторном датчике Philips S4-1 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
Частотный диапазон
  • 1–4 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Апертура
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Поддерживает режим 2D, M-режим, ЦДК, режим импульсно-волнового (PW) доплера, режим непрерывно-волнового (CW) доплера, гармоническую визуализацию тканей и цветовую ангиографию
Области применения
  • Визуализация с высоким разрешением для исследований органов брюшной полости, исследований сердца, акушерских и гинекологических исследований
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2012/12940 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/903 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

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