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V6-2 для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

V6-2 для системы ClearVue

Широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips V6-2 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
Частотный диапазон
  • 2–6 МГц
Тип матрицы
  • Объемная конвексная
Апертура
Поле обзора
  • 66°
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов и ЦДК; цветовая ангиография/направленная цветовая ангиография, SonoCT, XRES, гармоническая визуализация и STIC. Поддерживает визуализацию с высоким разрешением в режиме 2D, получение объемных 3D-изображений с высоким разрешением, одиночной разверткой и количественным анализом, а также визуализацию в режиме 4D.
Области применения
  • Общие исследования органов брюшной полости, акушерские и гинекологические исследования с объемным анализом. Поддерживает инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2012/12940 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/903 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

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