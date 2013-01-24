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L12-4 для системы ClearVue Широкополосный линейный датчик

L12-4 для системы ClearVue

Широкополосный линейный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном линейном датчике Philips L12-4 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
Частотный диапазон
  • 4–12 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Поддерживает режим 2D, ЦДК, гармоническую визуализацию тканей, панорамную визуализацию, режим импульсно-волнового (PW) доплера и цветовую ангиографию
Области применения
  • Визуализация с высоким разрешением для исследований поверхностно расположенных структур, включая исследования сосудов, малых органов и костно-мышечной системы
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2012/12940 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/903 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

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