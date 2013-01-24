Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

D2cwc CW для системы ClearVue Датчик без функции визуализации

D2cwc CW для системы ClearVue

Датчик без функции визуализации

Найти похожие продукты

Дополнительные сведения о датчике без функции визуализации Philips D2cwc CW см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
Число элементов
Частотный диапазон
  • 2 МГц
Тип матрицы
  • Без визуализации
Апертура
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Предназначен специально для непрерывно-волнового доплера частотой 2 МГц
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов и детей
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2012/12940 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/903 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю