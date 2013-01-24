Personal Best устанавливает новые стандарты удобства и эффективности использования, а также достоверности данных. Легкая, автономная и портативная конструкция Personal Best предоставляет все инструменты для контроля пикового потока клиницистами или пациентами в течение всего дня.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Точность
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|Размеры
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|Корпус
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|Воспроизводимость
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|Вес
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|Крышка и ручка
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|Возможность взаимной замены устройств
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|шкала
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|Диапазон измерений
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|Разрешение
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|Диапазон измерений
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|Разрешение
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