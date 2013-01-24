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Personal Best Пикфлоуметр

Personal Best Пикфлоуметр

Пикфлоуметр

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Personal Best устанавливает новые стандарты удобства и эффективности использования, а также достоверности данных. Легкая, автономная и портативная конструкция Personal Best предоставляет все инструменты для контроля пикового потока клиницистами или пациентами в течение всего дня.

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Технические характеристики

Рабочие характеристики
Рабочие характеристики
Точность
  • +/- 10% или 20 л/мин
Размеры
  • 6,5" Д x 2,0" Ш x 0,8" В дюймов
Корпус
  • Ударопрочный АБС-пластик
Воспроизводимость
  • Менее 5% или 10 л/мин
Вес
  • 3 унции
Крышка и ручка
  • Полипропилен высокой плотности
Возможность взаимной замены устройств
  • Менее 10% или 20 л/мин
шкала
  • Горячештампованный, устойчивый к спиртосодержащим веществам материал
Калибровочные данные - полный диапазон
Калибровочные данные - полный диапазон
Диапазон измерений
  • 60-810 л/мин
Разрешение
  • 10 л/мин
Калибровочные данные - низкий диапазон
Калибровочные данные - низкий диапазон
Диапазон измерений
  • 50-390 л/мин
Разрешение
  • 5 л/мин
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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