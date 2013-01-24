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FloWire Проводник с функцией доплера

FloWire

Проводник с функцией доплера

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Проводник FloWire Doppler является единственным проводником с функцией доплера, обеспечивающим прямое измерение внутрикоронарного кровотока. Этот проводник может использоваться при оценке промежуточных пораженных участков, заболеваний нескольких сосудов или заболеваний с несколькими пораженными участками, а также участков повторного сужения сосудов.

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Технические характеристики

Product specs
Product specs
Floppy 1400
  • Размер — 0,014 дюйма (0,036 см); длина — 175 см
Floppy 1400J, J-образный кончик
  • Размер — 0,014 дюйма (0,036 см); длина — 175 см
Floppy XT 1403
  • Размер — 0,014 дюйма (0,036 см); длина — 175 см
Floppy XT 1413
  • Размер — 0,014 дюйма (0,036 см); длина — 300 см
Floppy XT 1413, J-образный кончик
  • Размер — 0,014 дюйма (0,036 см); длина — 300 см
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06842 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano (IMAGING SYSTEM), в вариантах исполнения: Volcano s5, Volcano s5i с принадлежностями

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