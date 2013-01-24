Проводник FloWire Doppler является единственным проводником с функцией доплера, обеспечивающим прямое измерение внутрикоронарного кровотока. Этот проводник может использоваться при оценке промежуточных пораженных участков, заболеваний нескольких сосудов или заболеваний с несколькими пораженными участками, а также участков повторного сужения сосудов.