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Visions PV (0,018 дюйма) Цифровой катетер для ВСУЗИ

Visions PV (0,018 дюйма)

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,018 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 135 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 24 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,018 дюйма, устройство облегчает диагностику поражений периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.

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Особенности
Оценка заболевания с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке заболевания

ВСУЗИ помогает при оценке заболевания

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
Решения о необходимом лечении
Помощь в принятии решений во время проведения инвазивных процедур

Помощь в принятии решений во время проведения инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать проведение эндоваскулярного устройства. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер устройства для достижения наилучшего результата.
Результаты лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты лечения, включая эффективность лечения, полноту прилегания стента и его расположение, а также необходимость введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения прилегания стента к сосудистой стенке по отсутствию кровотока.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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