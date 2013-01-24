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Visions PV (0,018 дюйма) Цифровой катетер для ВСУЗИ

Visions PV (0,018 дюйма)

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,018 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 135 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 24 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,018 дюйма, устройство облегчает диагностику поражений периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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