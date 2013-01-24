Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,018 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 135 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 24 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,018 дюйма, устройство облегчает диагностику поражений периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.