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Система Volcano Core разработана для высокоточного лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров кровотока в рамках одного продукта¹. Система Volcano Core ообеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.
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Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
Интуитивно понятный интерфейс
|Monitor
|
|Workstation
|
|Рабочая станция
|
|Панель управления (дополнительно)
|
|Контроллер в пультовой комнате
|
|Распределительная коробка
|
|Основная система
|
|Панель управления
|
|Установка прикроватного рельса
|
|Установка монитора
|
|Monitor
|
|Workstation
|
|Рабочая станция
|
|Панель управления (дополнительно)
|
|Monitor
|
|Workstation
|
|Рабочая станция
|
|Панель управления (дополнительно)
|
|Контроллер в пультовой комнате
|
|Распределительная коробка
|
|Основная система
|
|Панель управления
|
|Установка прикроватного рельса
|
|Установка монитора
|
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Система для высокоточного управляемого лечения SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
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Цифровой катетер Eagle Eye Platinum – инструмент, которому доверяют*. Этот катетер для внутрисосудистой визуализации с уникальной функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и легкой доставки. К его характеристикам относятся мягкий конический кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (RX) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для ко-регистрации данных с ангиографическими изображениями.
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У цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST расстояние от кончика до трансдьюсера составляет 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами начиная с диаметра 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.
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Новое поколение ротационных катетеров Philips для ВСУЗИ. Refinity обладает исключительной лёгкостью доставки и преодоления области сложных поражений. Благодаря совместимости с проводником 5F катетер подходит для радиального доступа, а благодаря высокому разрешению с частотой 45 МГц он обеспечивает создание резких и четких изображений для точной визуализации сосудов и оценки поражений.
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Более 20 лет компания Philips Volcano способствует постоянному внедрению инноваций и занимает лидирующие позиции в области оценки физиологических параметров кровотока с учётом потребностей пациентов. Теперь мы представляем вашему вниманию проводник с датчиком давления десятого поколения Verrata Plus.
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Система Core Mobile разработана для развития метода высокоточного управляемого лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров в рамках одной мобильной платформы¹. Система Core Mobile также обеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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