Ключевые слова для поиска

Volcano Core

Высокоточная система для оценки физиологии и внутрисосудистой визуализации

Найти похожие продукты

Система Volcano Core разработана для высокоточного лечения и позволяет использовать различные методы визуализации и анализа физиологических параметров кровотока в рамках одного продукта¹. Система Volcano Core ообеспечивает ясность при выборе тактики лечения и получение надежных результатов, предоставляя дополнительную информацию на этапе диагностики и помогая в принятии решений при проведении инвазивных процедур.

Свяжитесь с нами
Особенности
Четкость изображений и уверенность в результатах
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.

Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев
Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.
Click here for more information
Четкость изображений и уверенность в результатах
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.
Click here for more information
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
Click here for more information
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.

Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока
В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Click here for more information
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Click here for more information
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Режим виртуальной гистологии VH
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.
Click here for more information
Режим виртуальной гистологии VH
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.
Шкала оттенков серого
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.
Click here for more information
Шкала оттенков серого
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.

Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс
Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.
Click here for more information
Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.
  • Четкость изображений и уверенность в результатах
  • Метод iFR упрощает рабочий процесс
  • Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
  • Фракционный резерв кровотока
Посмотреть все особенности
Четкость изображений и уверенность в результатах
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.

Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев
Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.
Click here for more information
Четкость изображений и уверенность в результатах
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Система Volcano Core поддерживает полный комплект инструментов для визуализации и анализа физиологических параметров. Они включают: оценку пораженных участков с помощью измерения FFR, iFR, iFR Scout, цифровое ВСУЗИ, ротационное ВСУЗИ с высоким разрешением, оценку прилегания стента к стенке сосуда с помощью функции ChromaFlo, автоматическую классификацию тканей с использованием режима виртуальной гистологии (VH) и катетеры ВСУЗИ для проведения процедур на периферических сосудах*.
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.
Click here for more information
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс

Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips Volcano прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9000 пациентов во множестве исследований и представлен в большом числе публикаций в рецензируемых журналах⁵.
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
Click here for more information
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой
Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой

Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой показывает наиболее значимый стеноз в середине сосуда при диффузном проксимальном поражении.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.

Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока
В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Click here for more information
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока

Измерение фракционного резерва кровотока

В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения FFR является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Click here for more information
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Режим виртуальной гистологии VH
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной
Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.
Click here for more information
Режим виртуальной гистологии VH
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в операционной

Визуализация с помощью режима виртуальной гистологии (VH) позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета сосуда. Технология VH ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%⁹.
Шкала оттенков серого
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.
Click here for more information
Шкала оттенков серого
Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения процедур

Шкала оттенков серого оптимизирует процесс выполнения ангиографических процедур, предоставляя более широкую картину. Метод ангиографии позволяет получить рентгенограмму контрастного вещества, в то время как метод ВСУЗИ обеспечивает визуализацию площади протяженности и местоположения бляшки, способствуя точной оценке поражения, состояния сосудов и оптимального расположения стента. По данным масштабных исследований применение ВСУЗИ в качестве методики контроля приводит к изменению тактики ЧКВ в 74% случаев и позволяет снизить частоту возникновения значимых неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE), инфаркта миокарда, реваскуляризации в целевом поражении, а также уровень смертности ⁷,⁸.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.

Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс
Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.
Click here for more information
Удобство использования
Интуитивно понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс

Система Volcano Core оснащена интуитивно понятным интерфейсом для удобства использования, а также универсальными элементами управления рабочим процессом для облегчения освоения методики. Для документирования полученных результатов доступны удобные инструменты измерения и маркировки. Система Volcano Core также позволяет оптимизировать рабочий процесс благодаря сервису DICOM Worklist для передачи данных пациентов. Полученные результаты можно архивировать с помощью сервиса сохранения данных DICOM Store, сохранить на DVD-диск или распечатать², ⁴.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

Брошюра

Посмотреть всю документацию

Брошюра (1)

Брошюра

Tехнические характеристики

Power requirements
Power requirements
Monitor
  • .
Workstation
  • .
Размеры
Размеры
Рабочая станция
  • .
Панель управления (дополнительно)
  • .
Контроллер в пультовой комнате
  • .
Распределительная коробка
  • .
Ordering Information
Ordering Information
Основная система
  • .
Панель управления
  • .
Установка прикроватного рельса
  • .
Установка монитора
  • .
Power requirements
Power requirements
Monitor
  • .
Workstation
  • .
Размеры
Размеры
Рабочая станция
  • .
Панель управления (дополнительно)
  • .
Посмотреть все характеристики
Power requirements
Power requirements
Monitor
  • .
Workstation
  • .
Размеры
Размеры
Рабочая станция
  • .
Панель управления (дополнительно)
  • .
Контроллер в пультовой комнате
  • .
Распределительная коробка
  • .
Ordering Information
Ordering Information
Основная система
  • .
Панель управления
  • .
Установка прикроватного рельса
  • .
Установка монитора
  • .
  • 1. 505-0100.21, Operator's Manual, Core Integrated, 3.4X (p. 18); 505-0101.16, Operator's Manual, s5 Series FFR_iFR Option, v3.4x (p.15).
  • 2. VAL RPT, ПО S5-Core версии 3.4 с панелью управления Core Control Pad, 215-0007.02.
  • 3. Характеристики продукта. 809480-001, 202-0407.01.
  • 4. Requirements Specification Meridian VH SW, 806000-004 (pg 84).
  • 5. Пороговое значение МРК, равное 0,89, соответствует пороговому значению ФРК для определения ишемии, равному 0,80, при этом специфичность составляет 87,8%, чувствительность — 73,0% (руководство оператора МРК Operator’s Manual, 505-0101.23)
  • 6. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • 7. Witzenbichler B et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation 2014 Jan: 129,4;463-470
  • 8. Ahn et al. Meta-Analysis of Outcomes After Intravascular Ultrasound Guided Versus Angiography-Guided Drug-Eluting Stent Implantation in 26,503 Patients Enrolled in Three Randomized Trials and 14 Observational Studies. Am J Cardiol 2014; 113:1338-1347
  • 9. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5860 Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях: Volcano CORE, Volcano CORE Mobile, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Я понимаю
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.