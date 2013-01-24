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SightRail Ручной расширяющий интродьюсер

SightRail

Ручной расширяющий интродьюсер

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Ручные интродьюсеры SightRail обладают усовершенствованным дизайном нового поколения. Интродьюсеры SightRail просты в расположении и управлении; они разработаны для облегчения извлечения электродов кардиостимулятора, постоянных катетеров и посторонних объектов. Нанесенные на интродьюсеры SightRail индикаторы для ориентации среза и выравнивания кончика способствуют правильной ориентировке и расположению интродьюсеров.

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Особенности
Простота расположения
Простота расположения

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.

Простота расположения

Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Click here for more information
Простота расположения
Простота расположения

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению

Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению
Click here for more information
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению
  • Простота расположения
  • Сервис и поддержка мирового уровня
See all features
Простота расположения
Простота расположения

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.

Простота расположения

Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Click here for more information
Простота расположения
Простота расположения

Простота расположения

• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять. • SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению

Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению
Click here for more information
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня

Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению

технические характеристики

SKU 555-510
SKU 555-510
Size
  • 10 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Зеленый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 9,6 F/3,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 12,5 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
SKU 555-511
SKU 555-511
Size
  • 11,5 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Белый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 14,2 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 17,0 F/5,7 мм
SKU 550-011
SKU 550-011
Size
  • 11,5 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Белый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 14,2 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 17,0 F/5,7 мм
SKU 555-508
SKU 555-508
Size
  • 8,5 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Желтый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 8,1 F/2,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 10,9 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
SKU 550-013
SKU 550-013
Size
  • 13 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Оранжевый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 15,7 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 18,6 F/6,2 мм
SKU 550-008
SKU 550-008
Size
  • 8,5 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Желтый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 8,1 F/2,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 10,9 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
SKU 555-513
SKU 555-513
Size
  • 13 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Оранжевый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 15,7 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 18,6 F/6,2 мм
SKU 550-010
SKU 550-010
Size
  • 10 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Зеленый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 9,6 F/3,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 12,5 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
SKU 555-510
SKU 555-510
Size
  • 10 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
SKU 555-511
SKU 555-511
Size
  • 11,5 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
See all specifications
SKU 555-510
SKU 555-510
Size
  • 10 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Зеленый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 9,6 F/3,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 12,5 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
SKU 555-511
SKU 555-511
Size
  • 11,5 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Белый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 14,2 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 17,0 F/5,7 мм
SKU 550-011
SKU 550-011
Size
  • 11,5 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Белый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 14,2 F/4,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 17,0 F/5,7 мм
SKU 555-508
SKU 555-508
Size
  • 8,5 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Желтый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 8,1 F/2,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 10,9 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
SKU 550-013
SKU 550-013
Size
  • 13 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Оранжевый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 15,7 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 18,6 F/6,2 мм
SKU 550-008
SKU 550-008
Size
  • 8,5 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Желтый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 8,1 F/2,7 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 10,9 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 14,0 F/4,7 мм
SKU 555-513
SKU 555-513
Size
  • 13 F, длинный
Inner/outer length
  • 51/41 см
Color
  • Оранжевый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 15,7 F/5,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 18,6 F/6,2 мм
SKU 550-010
SKU 550-010
Size
  • 10 F
Inner/outer length
  • 43/33 см
Color
  • Зеленый
Inner sheath diameter: minimum inner diameter
  • 9,6 F/3,2 мм
Inner sheath diameter: maximum outer diameter
  • 12,5 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: minimum inner diameter
  • 12,7 F/4,2 мм
Outer sheath diameter: maximum outer diameter
  • 15,5 F/5,2 мм
Нормативная информация
Адрес производителя
Риски, связанные с продуктом
  • 1. Неопубликованные данные, DO21724
  • 2. Wilkoff B.L., et al. Transvenous Lead Extraction: Heart Rhythm Society Expert Consensus on Facilities, Training, Indications, and Patient Management. Heart Rhythm. July 2009.
  • 3. Deharo J.C., et al. Pathways for training and accreditation for transvenous lead extraction: a European Heart Rhythm Association position paper. Europace (2012) 14, 124-134

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