Сервис и поддержка мирового уровня

Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня: • Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев • Доступ к современному обучению