Ручные интродьюсеры SightRail обладают усовершенствованным дизайном нового поколения. Интродьюсеры SightRail просты в расположении и управлении; они разработаны для облегчения извлечения электродов кардиостимулятора, постоянных катетеров и посторонних объектов. Нанесенные на интродьюсеры SightRail индикаторы для ориентации среза и выравнивания кончика способствуют правильной ориентировке и расположению интродьюсеров.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Простота расположения
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
• Длина внутреннего интродьюсера на 10 см больше, чем длина внешнего интродьюсера, благодаря чему устройством легко управлять.
• SightRail снижает сопротивление между внутренним и внешним интродьюсером на 14%¹.
Сервис и поддержка мирового уровня
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Сервис и поддержка мирового уровня
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
Как и на всю продукцию компании Philips, на SightRail распространяются сервис и поддержка мирового уровня:
• Специалисты по продажам и клинические специалисты, оказывающие поддержку до, во время и после рассмотрения ваших случаев
• Доступ к современному обучению
2. Wilkoff B.L., et al. Transvenous Lead Extraction: Heart Rhythm Society Expert Consensus on Facilities, Training, Indications, and Patient Management. Heart Rhythm. July 2009.
3. Deharo J.C., et al. Pathways for training and accreditation for transvenous lead extraction: a European Heart Rhythm Association position paper. Europace (2012) 14, 124-134
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.