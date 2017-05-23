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Vessel Navigator 3D-навигация для сложных сосудистых процедур

Vessel Navigator

3D-навигация для сложных сосудистых процедур

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Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.

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