Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.