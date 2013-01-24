Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Найти похожие продукты

Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.

Свяжитесь с нами
  • * Опция для серии Azurion 3
  • ** В зависимости от доступности в конкретном регионе
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15 , Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю