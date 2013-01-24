Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.