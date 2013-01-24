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Azurion 3 с 15-дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 3 с 15-дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

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Усовершенствуйте методы малоинвазивных исследований сосудов с Azurion 3 с 15-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность выполнения различных нейрорадиологических, эндоваскулярных, онкологических и кардиологических процедур. Сделайте следующий шаг на пути к улучшению медицинского обслуживания и управлению расходами.

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Особенности
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов

Детальная визуализация деталей сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также устройств с пониженной рентгеноконтрастностью с нашей технологией 16‑битного детектора Philips с диагональю 15 дюймов. Такое улучшение качества изображения возможно благодаря более высокому коэффициенту преобразования рентгеновского излучения в изображение (DQE), однородности изображений и усовершенствованной шкале уровня серого.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Контроль дозы облучения
Контроль дозы облучения

Контроль дозы облучения

Контролируйте оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям с нашими решениями DoseWise — комплексным набором инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Воспользуйтесь преимуществом инноваций компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, который помогает врачам с уверенностью определить самый эффективный курс лечения. Сюда относятся функции 3D-RA (3D-ротационная ангиография), StentBoost Live, Dynamic Coronary Roadmap, CardiacSwing и многие другие. Наши программные приложения беспрепятственно интегрируются в системы Azurion, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Благодаря протоколам ProcedureCard возможна упрощенная и стандартизованная настройка системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Удобство использования
Удобство использования

Удобство использования

Система Azurion обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую. Выделенная на фоне интерфейса пользователя информация легко считывается. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок.
Максимум производительности
Максимум производительности

Максимум производительности

Избавьтесь от лишнего повода для беспокойства с нашими опциями оперативного обслуживания. Они позволяют выбрать вариант обслуживания системы и службы жизненного цикла, точно соответствующие вашим потребностям. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Эффективное использование**
Эффективное использование**

Эффективное использование**

В постоянно усложняющихся условиях медицинского обслуживания наши консультанты по рабочему процессу могут помочь вам точно определить и сократить время неэффективной работы системы для повышения эффективности рабочего процесса. Они могут проверить производительность системы, определить резервную мощность и предложить актуальное направление для постоянного совершенствования. Этот подход помогает нашим клиентам вносить долгосрочные улучшения в рабочий процесс.
Учет изменения потребностей
Учет изменения потребностей

Учет изменения потребностей

По мере изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей, так как инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий, которые развиваются вместе с вами.
Используйте свои возможности || Azurion 3 с 15-дюймовым детект

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 3
  • ** В зависимости от доступности в конкретном регионе
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15 , Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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