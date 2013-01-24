Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.